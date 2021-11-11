AA, ABD'nin "doğu yakasındaki en büyük eroin pazarını" görüntüledi

ABD'de uyuşturucu krizinin merkezlerinden biri olan ve "doğu yakasındaki en büyük eroin pazarı" olarak anılan Philadephia kentinin Kensington bölgesinde, çoğunluğu evsiz yüzlerce kişinin sokaklarda uyuşturucu kullanırken sergiledikleri ürkütücü görüntüler dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği uyuşturucu kullanan insanlarla dolu Kensington sokakları, evsizlik ve uyuşturucu krizinin boyutlarını gözler önünde seriyor.

"Doğu yakasının en büyük eroin pazarı" olarak nitelendirilen semte şehir ve eyalet dışından birçok bağımlının alışveriş için geldiği ve bu kişilerden bazılarının şehirden ayrılmadığı belirtiliyor.

Philadelphia Sağlık Departmanı verilerine göre, bölgede 2020 yılında aşırı doz uyuşturucudan 1214 kişi hayatı kaybederken bu rakamın her yıl artış gösterdiği kaydediliyor.

Yetkililer, ölüm oranlarının artmasını, son yıllarda kullanımı artan ve bölgede satılan eroinin içinde bulunan fentanil adlı sentetik bir uyuşturucuya bağlıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre morfinden 50 ila 100 kat daha güçlü bir opioid ağrı kesici türü olan fentanil, 2013 yılından beri ABD'de uyuşturucu krizinin ve aşırı dozdan ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, eylül ayında Kensington'a yaptığı ziyaretin ardından uyuşturucu krizinin şehirde neden olduğu tahribat nedeniyle özür dilemişti.

Wolf, uyuşturucu bağımlılarının kaliteli tedavi ve desteği hak ettiğini söylemiş ve opioidlerin neden olduğu uyuşturucu kriziyle mücadele etme sözü vermişti.

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