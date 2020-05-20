A400M uçaklarının bakımlarının yapılacağı hangar inşaatına online gezi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

A400M uçaklarının bakımlarının yapılacağı hangar inşaatına online gezi

Kayseri'de, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımlarının yapılacağı çelik hangar yapı inşaatına online teknik gezi düzenlendi.

A400M uçaklarının bakımlarının yapılacağı hangar inşaatına online gezi
20.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:32

Kayseri'de, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımlarının yapılacağı çelik hangar yapı inşaatına online teknik gezi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteler, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart'tan itibaren "dijital ve uzaktan eğitim" uygulamasına geçti.

Türkiye'deki üniversiteler dijital ve uzaktan eğitimi, öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklardan en az etkilenecekleri şekilde sürdürüyor. Öğrenciler dijital ortamdaki derslerle mesleki gelişimlerini artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kamuran Arı, Kayseri'de A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımlarının yapılacağı çelik hangar yapı inşaatına online teknik gezi düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin evlerinden katıldığı teknik gezide, her türlü ayrıntıyı cep telefonuna yüklediği uygulamayla kamera karşında şantiyeden canlı aktaran Arı, işçiler, saha mühendisleri ve proje müdürüyle röportaj yaparak öğrencilerle sohbet etmelerini sağladı.

Evlerinden inşaat uygulamalarını gören öğrenciler, kafalarına takılan unsurları canlı yayında sorarak online cevap aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin dünyanın dinamiklerini yönetecek profesyoneller yetiştirmek amacıyla, yükseköğretime yön verecek modern ve öncü yeniliklere imza attığını ifade etti.

Bu kapsamda dijital ve uzaktan eğitimde anlattıkları konulara destek olması amacıyla öğrencileri için online teknik gezi düzenlediklerini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz online gezi, pandemi sürecinde dünyadaki üniversiteler içinde bir ilk olmuştur. Öğrencilerimizin evlerinden katıldıkları ve merak ettikleri her şeyi anında sorabildikleri teknik gezide işçiler, saha mühendisleri ve proje müdürü teknik bilgiler vererek tüm konulara açıklık getirdi. Teknik geziyi öğrencilerimizle birlikte merak eden anneler, babalar ve kardeşleri de takip etti ve memnuniyetlerini bildirdi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Michael Jackson Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: A400M uçaklarının bakımlarının yapılacağı hangar inşaatına online gezi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:32:19. #1.15#
title