A400M uçaklarının bakımlarının yapılacağı hangar inşaatına online gezi Kayseri'de, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımlarının yapılacağı çelik hangar yapı inşaatına online teknik gezi düzenlendi.

Kayseri'de, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımlarının yapılacağı çelik hangar yapı inşaatına online teknik gezi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteler, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart'tan itibaren "dijital ve uzaktan eğitim" uygulamasına geçti.

Türkiye'deki üniversiteler dijital ve uzaktan eğitimi, öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklardan en az etkilenecekleri şekilde sürdürüyor. Öğrenciler dijital ortamdaki derslerle mesleki gelişimlerini artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kamuran Arı, Kayseri'de A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımlarının yapılacağı çelik hangar yapı inşaatına online teknik gezi düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin evlerinden katıldığı teknik gezide, her türlü ayrıntıyı cep telefonuna yüklediği uygulamayla kamera karşında şantiyeden canlı aktaran Arı, işçiler, saha mühendisleri ve proje müdürüyle röportaj yaparak öğrencilerle sohbet etmelerini sağladı.

Evlerinden inşaat uygulamalarını gören öğrenciler, kafalarına takılan unsurları canlı yayında sorarak online cevap aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin dünyanın dinamiklerini yönetecek profesyoneller yetiştirmek amacıyla, yükseköğretime yön verecek modern ve öncü yeniliklere imza attığını ifade etti.

Bu kapsamda dijital ve uzaktan eğitimde anlattıkları konulara destek olması amacıyla öğrencileri için online teknik gezi düzenlediklerini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz online gezi, pandemi sürecinde dünyadaki üniversiteler içinde bir ilk olmuştur. Öğrencilerimizin evlerinden katıldıkları ve merak ettikleri her şeyi anında sorabildikleri teknik gezide işçiler, saha mühendisleri ve proje müdürü teknik bilgiler vererek tüm konulara açıklık getirdi. Teknik geziyi öğrencilerimizle birlikte merak eden anneler, babalar ve kardeşleri de takip etti ve memnuniyetlerini bildirdi."

Kaynak: AA