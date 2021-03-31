A101 kimin? A101 marketleri sahibi kim? A101 ortakları kimler? A101 çalışan sayısı ve şube sayısı kaçtır?

A101 Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden birisidir. Peki, A101'in sahibi kimdir? A101 marketleri kimin? A101 ortakları kimler? A101 tarihçesi nedir? A101'in kurucusu kimdir? A101 marketlerinin kaç şubesi var? A101 marketleri toplam çalışan sayısı kaç?

A101 marketler zinciri hangi gruba ait? A101 sahibi kim, kurucusu kim? A101 tarihçesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye'de indirim marketi pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101 Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, Ocak 2020 itibarıyla 10.001 mağaza ile hizmet vermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101 kuruluş yılı : 28 Mart 2008

A101 sloganı : Harca Harca Bitmez

A101 sahibi : Yönetim Kurulu Başkanı "Ahmet Yaşar Aydın". Ayrıca A101, ortaklık yapısı itibarıyla yüzde %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101 çalışan sayısı : Yaklaşık 60.000

A101 toplam şube sayısı : 10.001

A101 MAĞAZA VE ŞUBE SAYISI KAÇTIR?

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001. marketi açan A101, büyümeye devam etmektedir. %100 yerli sermayeli A101, dünyanın en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en yaygın zinciri olmanın yanı sıra 60.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır.

TURGUT AYDIN HOLDİNG

Turgut Aydın Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

Holdingin temelleri 1958 yılında girişimci Turgut Aydın'ın İstanbul'da ticarete atılması ve 1976 yılında Dömeks şirketinin kurulmasıyla atılmıştır. Sahibi olduğu şirketlerin başarılı faaliyetleri sonucu Turgut Aydın Holding A.Ş. kurulmuş ve grup şirketleri holding bünyesinde toplanmıştır. 2014 yılı itibarıyla holding, perakende, denizcilik, sağlık, tekstil ve yapı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding bünyesinde A101 marketleri, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Pizza Lazza gibi şirketler yer almaktadır.

A101 YÖNETİM KURULU

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'dır. 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Aydın İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. A101 Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Turgut Aydın'ın oğludur. Yönetim kurulu son üyesi ise Ayhan Aydın'dır.

FAALİYETLER

"Hard discount" konseptinde işletilen zincir marketlerinde; müşterilerine düşük fiyatlarla ve düşük maliyette gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır. Buna ek olarak e-ticarete geçen market şu an hem online hem geleneksel yöntemler ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

A101 ÜRÜN GRUPLARI VE MARKALAR

A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamüller, süt ve sütlü mamüller, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar, bisküvi ve şekerleme, konserve ve baharatlar, margarin ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler, dondurma ve dondurulmuş ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, kâğıt ürünleri, kozmetik ürünleri, gıda dışı ürünler gibi ürün grupları yer almaktadır.

A101 İNDİRİMLERİ

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. haftalık olarak indirim kataloglarını kâğıt ve broşürlere basarak dağıtmaktadır ve online olarak web sitesinde de yayınlamaktadır.

A101 ONLİNE SİPARİŞ YÖNTEMİ

A101 2018 yılı içerisinde geleneksel satış yöntemlerine ek olarak online platformlarda satışa için de çalışmalar başlattı. Resmi bağlantısı üzerinden e-ticarete açılan A101; pek çok kategoride ürün sunmaktadır.