A101 kaçta açılıyor? Migros kaçta açılıyor? BİM, A101, Migros, Carrefour market çalışma saatleri

A101 kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? Hafta içi hafta sonu bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, saat kaç kadar açık soruları alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Vatandaşlar hafta içi market alışverişi için BİM, A101, ŞOK market çalışma saatlerini araştırıyor. A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık? İşte marketlerin 20 Nisan 2021 Salı günü çalışma saatleri...

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken bakkal ve market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile bakkal, market, manav, kasap işyerlerinin açılış kapanış saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında olması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı risk haritasına göre kısıtlamalar çok yüksek iller dışında gevşetilirken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte market çalışma saatleri 2021!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da milyonların gündemine geliyor. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor.

Bugün bakkallar ve marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-19.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 07.00- 19.00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 07.00- 19.00 arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi 07.00- 10.00 arası çalışıyor.

A101 Cumartesi Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Bugün bakkallar ve marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-19.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.