A Milli Futbol takımında forma giyen Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, aslen nerelidir? Mert Müldür hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

EURO 2020'deki oyunuyla son dönemde futbol severler tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Mert Müldür, Rapid Vien alt yapısından yetişmiş ve 2019-2020 sezonunda 4.70 milyon Euro'ya Sassuolo'ya transfer olmuştur. A Milli Futbol takımında forma giyen Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, aslen nerelidir? Mert Müldür hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

EURO 2020'deki oyunuyla son dönemde futbol severler tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Mert Müldür, Rapid Vien alt yapısından yetişmiş ve 2019-2020 sezonunda 4.70 milyon Euro'ya Sassuolo'ya transfer olmuştur. A Milli Futbol takımında forma giyen Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, aslen nerelidir? Mert Müldür hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 yılında Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olarak dünyaya gelen Mert Müldür, millî takım olarak Türkiye'yi seçmiştir. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giymiştir. Sassuolo takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan veAvusturya'da yetişmiş Türk oyuncu, Rapid Vien alt yapısından yetişmiştir.

Aslen baba tarafından Bingöllüdür. Annesi Yozgatlı olan Mert Müldür, 1,84 boyunda ve 22 yaşındadır. İki ayağını da kullanabilen oyuncu defans, sağ bek pozisyonlarında görev almaktadır. Sosyal medya platformu Instagram'da 70 bin takipçisi olan milli oyuncunun instagram kullanıcı adı ise @mert.m99'dir.

Sassuolo 29 maçta 1.767 dakika görev alan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam etmektedir.