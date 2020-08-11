A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi'ni ziyaret etti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Güneş'e Trabzonspor eski yöneticilerinden Hayrettin Hacısalihoğlu ve Süleyman Atal eşlik etti. Güneş, "Yeni görevinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özen üniversitenin fiziki durumu, teknik alt yapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri yanında üniversitenin sosyal imkanları, ulaşım ve barınma olanakları hakkında bilgiler verdi. Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesi olma sorumluluğu ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda üniversitemizi daha ileriye taşımak için göreve başladım. Dünyanın her yerinde başarısından bahsedilen hocamızı üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA