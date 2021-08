A kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı! A RH (+,-) kan grubu ne yemeli, ne yememeli?

Türkiye'nin %37' si A RH(+), %07' si ise A RH (-) kan grubuna sahip. Kan grubuna göre beslenme diye bir şey var ve çoğu diyetisyen bunu kullanıyor. Evde kendine beslenme programını hazırlamak isteyenlerin de merak ettiği bazı sorular var. Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? Hangi kan grubu neyi yemeli neyi yememeli?

Günümüzde insanlar teknoloji ilerlemesiyle birlikte sağlıkları ile daha fazla araştırma yapmayabaşladılar. Bu, teknolojiden yaralanmanın en mantıklı yollarından biridir. Kan grupları ve bunlara göre beslenme şekilleri vardır. Sağlığını önemseyen insanlar da bu yiyeceklere uyarak daha kaliteli bir yaşam sürüyor. Kan grubunu bilmeyen kaldı mı, kaldıysa hemen öğrenmeliler. Ve kan grubunu bilenler için de merak ettikleri doğru beslenme hakkındaki bilgileri derledik. Peki, A kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı! A RH (+,-) kan grubu ne yemeli, ne yememeli? İşte detaylar haberimizde...

A RH (+) ve (-) KAN GRUBU NEYİ YEMELİ?

A RH kan grubunun bağışıklığı daha düşüktür ve bu yüzden tavuk, hindi ve çoğu deniz ürünü (sazan, morina, orfoz, orkinos, turnabalığı, kırlangıç balığı, alabalık, somon, sardalya, levrek, salyangoz) enginar, karalahana, havuç, pazı, yeşil yapraklı sebzeler meyve olarak da greyfurt, erik, zencefil, kayısı, kiraz, mandalina, portakal, muz gibi vitamin ve mineral bakımından zengin yiyecekler yemelidir. Çiğ veya buharda pişmiş sebze, havuç, mantar, soya fasulyesi, mercimek balkabağı ve ıspanak tam olarak A RH (+) kan grubunun yemesi gerekenlerdir.

PEKİ A RH (+) ve (-) NEYİ YEMEMELİDİR?

Oldukça basit aslında kabuklu deniz ürünleri, havyar, kırmızı et (sığır, domuz, kuzu, dana, geyik), ördek, kaz, balıklar (hamsi, barakuda, lüfer, kedi balığı, yılanbalığı, pisi balığı, mezgit, trança, ringa, levrek, tirsi), beyaz et dışındaki diğer tüm et ürünleri, patates, domates, biber, patlıcan gibi sebzeler, kavrulmuş kuru yemişler ve tereyağı, dondurma gibi süt ürünleri. Ne yazık ki bunları yememelisiniz ya da çok az yemelisiniz.

A kan grubu kişiler kalp hastalığına, kansere ve şeker hastalığına yatkındır.

Bağışıklıklarının düşük olması sebebiyle daha hassas olan bu kan grubu genel olarak doğal antibiyotik olarak adlandırdığımız besinlerden yararlanmalı.

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

İlk vejetaryenlerdir. Sindirim sistemleri duyarlıdır. Bağışıklık sistemleri kuvvetlidir. Beslenme ve çevre koşullarına hızlıca adapte olurlar. Stresi yenerler. Güçlü ve sağlıklı olması için sebzeye ağırlık veren bir diyet uygulamalıdırlar.