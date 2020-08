A Call to Spy Filmi A Call to Spy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. A Call to Spy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında İngilizler umutsuzluğa düştüğü sırada Churchill, kadınların casus olarak işe alınıp, eğitilmelerini emreder. Kadınların göz korkutucu misyonları sabotaj yapmak ve bir direniş oluşturmaktır. Bu görev için Vera Atkins, hırslı bir kadın olan Amerikalı Virginia Hall ve barış yanlısı bir kadın olan Noor Inayat Khan’ı işe alır. Kadınlar, Fransa’daki Nazi rejimini zayıflatmak için birlikte zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen: Lydia Dean Pilcher Senaryo: Sarah Megan Thomas Oyuncular: Sarah Megan Thomas, Stana Katic, Radhika Apte, Linus Roache, Rossif Sutherland, Samuel Roukin, Andrew Richardson, Laila Robins , Marc Rissmann, Mathilde Ollivier, Lola Pashalinski, David Schaal, Rob Heaps, Matt Salinger, Marceline Hugot, Cynthia Mace, Joe Doyle Filmin Türü: Biyografi Orijinal Adı: A Call to Spy Yapımcı Firma: SMT Pictures Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 123 dk. Dağıtıcı Firma: SMT Pictures Vizyon Tarihi: 01.01.2070 A Call to Spy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com