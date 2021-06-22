A.C.E. Awards'ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi
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A.C.E. Awards'ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi

A.C.E. Awards'ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.

Müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi. Etkinlikte, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalara ödül verildi.

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildi. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor. Törende en yüksek memnuniyet oranına sahip marka, Birevim oldu.

91 MARKAYA ÖDÜL VERİLDİ

Geçen yıl 27 farklı sektörde 54 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği ödül töreninde, bu yıl 48 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka ödüllerine kavuştu. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE 'YILDIZ TAYFI' ÖDÜLÜ

Törenin ödülü Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. El yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.   

Törende ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:

Şikayetvar Genelinde En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip Firma: Birevim

Akaryakıt: Opet (Diamond)

Anne Bebek Ürünleri: Evy Baby (Diamond)

Elektirikli Ev - Mutfak Aletleri: Arzum (Diamond), Tefal (Gold), Rowenta (Silver)

Dondurma: Magnum (Diamond), Algida (Gold)

Dijital Platform: Kablo Tv (Diamond), Turkcell TV (Gold), Digiturk (Silver)

Bankacılık A Segment: Türkiye İş Bankası (Diamond), QNB Finansbank (Gold), Akbank (Silver)

Bankacılık B Segment: HSBC (Diamond), Odeabank (Gold), ING (Silver)

Kamu Bankacılığı: Halkbank (Diamond)

Kargo: Yurtiçi Kargo (Diamond), Sürat Kargo (Gold), UPS Türkiye (Silver)

Kargo Pazaryeri: hepsiJET (Diamond)

Mobilya: Enza (Diamond), Doğtaş Mobilya (Gold), Kelebek Mobilya (Silver)

Ankastre: Ferre (Diamond), Franke (Gold)

Departman Mağazacılığı: Boyner (Diamond), Tchibo (Gold)

Katılım Bankacılığı: Albaraka Türk Katılım Bankası (Diamond)

Elementer Sigorta A Segment: Aksigorta (Diamond), Doğa Sigorta (Gold), Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B Segment: Zurich Sigorta (Diamond), Ethica Sigorta (Gold), Ray Sigorta (Silver)

Emeklilik ve Hayat: Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat (Diamond), Avivasa (Gold), Türkiye Hayat Emeklilik (Silver)

E-Ticaret Pazar Yeri: GittiGidiyor (Diamond), PttAVM (Gold), Hepsiburada (Silver)

Market Alışveriş Uygulamaları: Banabi Yemeksepeti (Diamond)

Marketler Zinciri: CarrefourSA (Diamond)

Marketler Zinciri İndirim: A101 (Gold)

Oto Kiralama Seri İlan: Yolcu 360 (Diamond)

Bilet Siteleri Ulaşım: Obilet (Diamond)

Seramik Vitrifiye: Kale (Diamond)

Akıllı Telefon: Huawei (Diamond), Samsung (Gold)

Enerji Dağıtım: Tredaş (Diamond)

Enerji Perakende: Zorlu Enerji (Diamond), Mepaş (Gold)

Faizsiz Finans Sistemi: Eminevim (Diamond), Birevim (Gold)

İletişim: Turkcell (Diamond), Vodafone (Gold)

Kozmetik Mağaza Zinciri: Watsons (Diamond)

İnternet Servis Sağlayıcılar: Kablo Net (Diamond), Millenicom (Gold), Superonline (Silver)

Network Satış: Farmasi  (Diamond)

Güvenlik Sistemleri: Kale Alarm (Diamond), Pronet (Gold)

Yatak: İşbir Yatak (Diamond), Yataş (Gold)

Otomotiv Lüks Segment: BMV (Gold), Mercedes (Diamond)

Otomotiv A Segment: Renault (Diamond), Fiat (Gold), Ford (Silver)

Otomotiv B Segment: Dacia (Diamond), Nissan (Gold)

Beyaz Eşya: Vestel (Diamond), Arçelik (Gold), Beko (Silver)

Hazır Giyim: DeFacto (Diamond), Mavi (Gold), LCWaikiki (Silver)

Isı Sistemleri (Kombi): Ferroli Türkiye (Diamond), Baymak (Gold), DemirDöküm (Silver)

Ödeme Sistemleri: iyzico (Diamond), PayTR (Gold), ininal (Silver)

Özel Alışveriş: Morhipo (Diamond)

Spor Giyim: Puma (Silver)

Züccaciye Markası: Porland Porselen (Diamond)

TV: Vestel (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri: Teknosa (Diamond)

Teknoloji Ürün Siteleri: İncehesap (Diamond)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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