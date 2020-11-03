99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı

1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden oyuncu Ece Dizdar, dün enkazdan kurtarılan Elif için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

3 yaşındaki Elif Perinçek, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan yaralı olarak kurtulan 'mucize çocuk' Elif, kısa sürede ülke gündemine otururken en duygusal paylaşımlardan biri de oyuncu Ece Dizdar'dan geldi.

"MUCİZE BEKLEYİP TERSİNİ YAŞADIM"

17 yaşındayken meydana gelen 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden Dizdar, Elif'in enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince sessiz kalamadı. Anne ve babasının geriye kalan fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum" dedi.