96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan "evde kalın" mesajı verdi
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Hasan Tuncel, Çemişgezek, Tunceli

96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan "evde kalın" mesajı verdi

96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan "evde kalın" mesajı verdi Tunceli'de 96 yaşındaki Hasan Tuncel, korona virüs salgını nedeniyle cura ismi verilen çalgısını alarak evinin balkonuna çıkıp, türkü söyleyerek evde kalın mesajı verdi.

26.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:45
96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan 'evde kalın' mesajı verdi

96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan "evde kalın" mesajı verdi

TUNCELİ - Tunceli'de 96 yaşındaki Hasan Tuncel, korona virüs salgını nedeniyle cura ismi verilen çalgısını alarak evinin balkonuna çıkıp, türkü söyleyerek evde kalın mesajı verdi.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan eşi geçen yıl vefat eden 4 çocuk babası 96 yaşındaki Hasan Tuncel, tek başına hayatını sürdürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 96 yaşındaki Hasan Tuncel, balkondan hem müzik ziyafeti hemde evden çıkanlara sosyal mesaj verdi. Cura ismi verilen çalgısını eline alan Tuncel, türkü söyledi.

Herkesi evlerinde bulunmaya davet eden Hasan Tuncel, "Herkes kendi evinde otursun. Ortada bir hastalık var. Allah kerimdir. Çocuklarınızı tembihleyin. Dışarı da gezmeyin. Yaşlı olanlar evde çıkmasın evlerinde otursunlar. Korkmayın. Eğer biz sırt sırta verirsek inşallah bu işin üstesinden geliriz" dedi.

Hasan dedenin verdiği mesajı aldıklarını belirten ilçe sakinlerinden Eren Şimşek ise, "Hasan dedemizin saz çaldığını gördük. Biz de mesajı aldık. Evde kal Türkiye diyorum. Evde kal Çemişgezek diyorum" ifadelerini kullandı.

96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan 'evde kalın' mesajı verdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan "evde kalın" mesajı verdi

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