95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
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95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim

15.10.2020 08:26 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:44

Bartın'da koronavirüse yakalanan 95 yaşındaki Fatma Ayan, 13 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. İyileşebilmesini sağlıklı beslenmesine bağlayan yaşlı kadın hastalık sürecinde bal, yoğurt ve süt yediğini söyledi.

Bartın'ın Gürpınar köyünde kızı Müesser Koç ile oturan 4 çocuğu, 12 torunu olan Fatma Ayan, 23 Eylül günü rahatsızlandı. Fatma Ayan yapılan test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 gün süren tedavisinin ardından Ayan taburcu edildi. 10 yıl önce kalp krizi ve beyin felci geçiren Fatma Ayan, sağ gözünde görme kaybı ve duyma yetisini de yüzde 80 oranında yitirdi.

''BAL YOĞURT VE SÜT YEDİM''

Koronavirüsü atlattıktan sonra evinde dinlenen Fatma Ayan, "10 günden fazla hastanede yattım. Ne hastalığım olduğunu bilmiyorum. Başım ağrıyordu ama şimdi iyiyim. Ben gençliğimde çok sağlıklı beslendim. Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar" dedi.

KORONAYI ATLATMASINA ÇOCUKLARI BİLE ŞAŞIRDI

15 yıldır annesine evinde baktığını söyleyen kızı Müesser Koç, "Annemde grip rahatsızlığı başladı. Sonra sağlık ekiplerini çağırdık. Testi pozitif çıkınca, hemen alıp hastaneye yatırdılar. Hastanede yattıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Biz çok şaşırdık. Çünkü çok korkmuştum. Allah'ımıza binlerce şükür olsun ki şu an çok iyi. Geçtiğimiz yıllarda 2 kere anjiyo ve felç geçirdi. Ama tansiyonu var. Sağlık durumu çok iyi, bizde virüsü atlatınca çok sevindik. Sonuçta annem 95 yaşında virüsü atlatmasına bile çok şaşırdık. Allah daha çok uzun ömür versin" diye konuştu.

95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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Haber Yorumları (3)
AMES: ya bi git
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ESER: Öncelikle ellerinden öpüyorum, Allah sana ve hepimize sağlık versin, yalnız güzel teyzem balı yedin yoğurdu da yedin saydık da sütü nasıl yedin onu anlamadım.
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DR. ORÇUN: MAŞALLAH TEYZEM.
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500
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