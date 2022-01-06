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94 yaşında, torun katili olmuştu: İlk ifadesi ortaya çıktı

94 yaşında, torun katili olmuştu: İlk ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayındır ilçesinde torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, öldürdüğü torununun sürekli olarak anne babasına şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen dede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Ocak günü saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve babasına şiddet uyguluyormuş

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit Nurtop'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

94 yaşında, torun katili olmuştu: İlk ifadesi ortaya çıktı

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