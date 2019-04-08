93 Yıl Önce Dedesi Başkandı, Şimdi Koltuğa Torunu Oturdu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, önceki dönem Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'dan görevi devralırken, eski başkanların fotoğraflarını inceleyen Arda, dedesinin başkan olduğu dönemdeki fotoğrafını görünce duygu dolu anlar yaşadı. Halil Arda, "93 yıl önce dedemin kuruculuğunu ve belediye başkanlığını yaptığı göreve geldiğim için heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Emanet emin ellerde" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne Millet İttifakı'nın adayı olarak giren ve rekor oyla seçilen CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda göreve başladı. Gaziemir İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, dedesinin adını taşıyan kentin tarihi meydanı Abdullah Arda Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelen sunduktan sonra belediye binasına geçti. Belediye binasında Başkan Halil Arda'yı kente iki dönem belediye başkanlığı yapan Halil İbrahim Şenol ile belediye personeli karşıladı. Başkanlık makamında düzenlenen törende, önceki dönem Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol görevi yeni Belediye Başkanı Halil Arda'ya teslim etti.

Dedesinin fotoğrafını görünce duygulandı

Belediye binasına girer girmez ilk önce belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı köşeyi ziyaret eden Başkan Halil Arda, dedesi Abdullah Arda'nın fotoğrafını öptü, duygu dolu anlar yaşadı. 57 yıl önce kerpiç bir evde doğduğu Gaziemir'e belediye başkanı olduğu için çok gururlu olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Benim için hayatımın en önemli, en duygu dolu günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Yaklaşık 93 yıl sonra dedemin kuruculuğunu ve belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim. Bizler iyi insanlarız, çalışkan insanlarız, adaletli, sevgi dolu, çalışkan insanlarız. Belediye başkanlığı çok zor bir görev. Bunun bilinciyle yola çıktık. Donanımlı, bilgili, iyi bir ekiple Gaziemir için 5 yıl namusumuzla çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Baharın müjdecisi bu güzel günde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Önceki dönem belediye başkanı Halil İbrahim Şenol'dan belediye mührünü alan Başkan Halil Arda, "Emanet emin ellerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve ahlakından asla vazgeçmeden vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Herkese eşit ve adaletli hizmet vereceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi. Bugüne kadar kentte görev yapan belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Arda "Belediye Başkanımız Gaziemir'e çok güzel hizmetler verdi. Ortak akılla yöneteceğimiz kentimizde Halil İbrahim Şenol'un bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağız" dedi.

İki dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Halil İbrahim Şenol da "Gaziemir hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'nin en gelişmiş, en yaşanılabilir 23. ilçesi oldu. İnşallah Halil Arda başkanım döneminde kentimiz çok daha ileriye gider. Belediye başkanlığı çok zor, çok onurlu bir görev. Bu görevi Cumhuriyet Halk Partili Halil Arda'ya teslim ettiğim için çok gurur duyuyorum. Gaziemir artık Cumhuriyet Halk Parti'li oldu. Kentin yönetimi sadece belediye başkanı ve meclis üyelerine bırakılmamalı. Kentte yaşayan herkesin yönetime katkı koyması gerekir. Bundan sonra da ilçemizin yönetimine katkı koymaya devam edeceğim" diye konuşu. - İZMİR

Kaynak: İHA