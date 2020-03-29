93 yaşındaki sanatçı İlhami Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
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İlham Gencer, Koronavirüs, Magazin

93 yaşındaki sanatçı İlhami Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden 93 yaşındaki İlham Gencer, önceki gün ayaklarında galoşlarla Bebek'te görüntülendi. 93 yaşındaki sanatçı gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım" dedi.

29.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:10
93 yaşındaki sanatçı İlhami Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı

Koronavirüs salgını nedeniyle ısrarla "Evde kal" çağrıları yapılırken, 93 yaşındaki İlham Gencer'i sokakta görenler gözlerine inanamadı.

AYAĞINDA GALOŞLARLA DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağına uymayan usta sanatçı, ayağındaki galoşlar ile dikkat çekti. Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine ise kısa bir cevapla karşılık verdi.

93 yaşındaki sanatçı İlhami Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı

"GÖREVLİLERİN YARDIMCI OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENİYORUM"

Usta sanatçı "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim" dedi.

93 yaşındaki sanatçı İlhami Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı

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