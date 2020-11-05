91 yaşında Korona virüsü yendi
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91 yaşında Korona virüsü yendi

05.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:08
91 yaşında Korona virüsü yendi

Eskişehir'de 91 yaşında Korona virüsü yenen Kamil Taşçıoğlu, 'bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılan vatandaşları uyardı.

Eskişehir'de 91 yaşında Korona virüsü yenen Kamil Taşçıoğlu, 'bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılan vatandaşları uyardı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Kamil Taşçıoğlu'nun 26 Ekim tarihinde korona virüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Taşçıoğlu 57 yaşındaki oğlu İlhan Taşçıoğlu ile 9 gün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan baba-oğul, filyasyon ekibi takibinde dün evlerine gelerek karantina sürecine girdi. Sağlık durumları iyi olan baba-oğul, karantina sürecinin bitmesini beklemeye geçti.

"Kimse bana bir şey olmaz demesin"

Korona virüsü 91 yaşında yenen Kamil Taşçıoğlu, 'bana bir şey olmaz' diyenlere uyarılarda bulundu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kamil Taşçıoğlu, "Lütfen herkes maskesini takıp önlemini alsın. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu süreci birlikte aşacağız. Bu virüs genç, yaşlı dinlemiyor. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Şükür Allah'ıma iyi olduk" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

91 yaşında Korona virüsü yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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