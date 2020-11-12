91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor
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91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor

12.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:46
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Ayda'nın babası Uğur Gezgin, kızının her şeyi hatırladığını belirtti, ruhsal tedavi için arayışta olduklarını ifade etti. Baba Gezgin, ev fiyatlarının yükseldiğini belirterek, fırsatçılık yapanlara da tepki gösterdi.

İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Baba Gezgin, ev arayışında olduklarını söyledi, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Uğur Gezgin, Ayda'nın enkazdan çıktığı ana kadar her saniyeyi hatırladığını, bir an önce psikolojik destek görmesi gerektiğini belirtti.

"KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR, DİLİM DÖNMÜYOR"

Baba Gezgin, eşinin acısını yaşadığını, çocuklarının ruhsal tedavisi için eski standartlarına dönmek için çabaladığını belirterek, "Şu an duygularla tarif edemiyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Dilim dönmüyor. Döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Uyku tutmuyor, yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Aç, açıkta değiliz ama yeniden aynı standartlara dönmek için uğraşıyorum" sözlerine yer verdi.

"EN ZORLANDIĞIM KONU EV BULMAK"

"Sizi en çok ne zorluyor?" sorusuna yanıt veren Baba Gezgin, "En zorlandığım konu ev bulmak. Kiralık ev bakmıştım, sonra belli bir bütçe ile ev bakmaya geçtim. Ev fiyatları ve kiralar 2 katı olmuş. 89'dan beri Bornova'dayım, fırsatçılık mıdır, herkes bir mazeret üretiyor. Ev kiraları ve fiyatları yüksek" dedi.

"TRAVMAYI ATLATMAMIZ GEREK"

Ayda'nın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan baba Gezgin şöyle konuştu: "Sağlıksal bir sorunu yok. Rabbim onu bize bağışladı. En son biz girdik, ilk biz çıktık hastaneye şükürler olsun. Ruhsal olarak bunu atlatmak için oğlum da kızım da benim de tedaviye başlamamız gerekiyor. Bir an önce yerleşik düzene geçip, bu travmayı atlatmamız gerekiyor"

"DAKİKASI DAKİKASINA HATIRLIYOR"

Ayda'nın olup biten her şeyin farkında olduğunu, saniye saniye her anı hatırladığını belirten Gezgin, "Şimdi herkes '2.5 3 yaşında bir çocuk kolay atlatabilir, hatırlamaz' diyor. Dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine anlatıyor. Her anı, çıktığı ana kadar anlatıyor. Fiziksel bir sorun yok, psikolojik bir tedavi görecek" diye konuştu.

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