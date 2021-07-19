90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta, 90 yaşındaki Kore gazisi Hüsnü Kaya, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek yaşadıklarını anlattı.

Muş'ta, 90 yaşındaki Kore gazisi Hüsnü Kaya, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek yaşadıklarını anlattı.

Yeşilce Mahallesi İlk ve Ortaokulunca düzenlenen "Tarih Söyleşileri" programı kapsamında 7 çocuk ve 45 torun sahibi Kaya, öğrencilerle 1950'deki askerlik anılarını paylaştı, sorularını yanıtladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telafide Bende Varım" programı kapsamında 2 aylık yaz tatili sürecinde çocukların eğitimde eksik kalan yönlerini gidermek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin çabalarıyla "Tarih Söyleşileri" etkinliği adı altında Kore Gazisi Kaya'yı çocuklarla buluşturduklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Burada aslında sözlü bir tarih çalıştayı yapıldı. Okulumuzun bahçesinde, çocuklarımız Kore gazimizle sohbet etti. Burada asıl amacımız her Türk vatandaşına devlet tarafından verilen görevi aksatmadan, gözünü kırpmadan yerine getirmesi olayıdır. Bizim amacımız sonraki kuşaklara düşen görevleri, yeri ve zamanı geldikçe gözünü kırpmadan yerine getirmeleri hususunda çocuklarımızı bilinçlendirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

8. sınıf öğrencisi Eymen Azbay de Kaya'nın askerlik anılarını anlattığını ifade ederek, "Ondan çok iyi tavsiyeler aldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bir daha olsa bir daha yeniden dinleriz." dedi.

90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu
90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu
90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu
90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:52:28. #1.14#

title