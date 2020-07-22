90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı İş adamı Kemal Gülman'ın kendisinden 60 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile görüntüleri 'bu kadar olmaz' dedirtti!

Takvim'den Doğan Savaşın haberine göre; Kemal Gülman, önceki gün torunu yaşındaki sevgilisiyle Bodrum'da lüks yatında görüntülendi. 90 yaşındaki iş adamı ve 30 yaşındaki Eda Cideli'nin görüntüleri, 'Bu kadar olmaz' dedirtti. Feryal Gülman'la evliliği o dönem kendisinden 60 yaş küçük bir genç kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden biten Kemal Gülman, yine "pes" dedirtti. 90 yaşındaki işadamı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.

Kaynak: Snob Magazin