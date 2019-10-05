90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor

05.10.2019 11:01

90'lı yıllarda hayatımıza giren ve biranda ülkenin en çok dikkat çeken, oryantal dans tarihine damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri döndü.

SAHNEYE ÇIKIYOR

Mezdeke efsanesinin kurucusu olan dans eğitmeni Fatoş Çinkitaş'ın yeniden hayata geçirdiği grup, ilk kez 5 Ekim akşamı Günay'da Bülent Ersoy'un sahnesinde seyirci karşısına çıkacak. Üç yıl önce dağılan eski grubun üyelerinden Dilek Maltepe, kuruluşuna öncülük ettiği Elmira'nın 3 genç dansçısının eğitimini de üstlendi.Maltepe, dans eğitmenliği yapmaya devam ediyor.

GRUBUN BİR ÜYESİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Alıştığımız dansöz ya da oryantal kıyafetlerden farklı olarak taktıkları peçeyle dikkat çeken Mezdeke projesinin mimarlarından biri olan dönemin efsane dansçısı Tolgahan'ın fikriydi. 90'lı yıllarda bir anda yıldızları parlayan guruptan Aynur Kanbur, bundan 3,5 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Ancak Kanbur'un katili hala bulunamadı.