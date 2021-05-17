9 yıllık eşinden boşandı! İşte ödeyeceği nafaka...
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9 yıllık eşinden boşandı! İşte ödeyeceği nafaka...

9 yıllık eşinden boşandı! İşte ödeyeceği nafaka...
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Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın karşılıklı açtıkları boşanma davasında mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. İşte Necati Şaşmaz'ın eski eşine ödeyeceği nafaka...

Nagehan Şaşmaz ile Necati Şaşmaz 2012 yılında evlendi. Çiftin 4 yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi.

Oyuncu Necati Şaşmaz 2019 şubatında Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ile 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

VELAYET ANNE DE KALDI

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz'ı avukat Deniz Ketenci, Necati şaşmaz'ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, baba ile kişisel ilişki günleri tayin etti.

YURT DIŞI YASAĞI

Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmasına karar veren mahkeme her hafta çarşamba günleri saat 18.00'de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

TAZMİNAT YOK

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme Nagehan Şaşmaz'ın istediği yoksulluk talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak reddederken, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

TARİKAT MERKEZİNE GÖTÜRÜLMESİN TALEBİNE RET

Mahkeme ayrıca çocukların iddiaları doğrultusunda Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezine götürmemesi konusunda Nagehan Şaşmaz'ın bir karar verilmesi konusundaki talebinin yargılanmanın esasına yönelik olmaması nedeniyle reddetti.

9 yıllık eşinden boşandı! İşte ödeyeceği nafaka...
9 yıllık eşinden boşandı! İşte ödeyeceği nafaka...

Kaynak: Snob Magazin

Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı
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