9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

9 yıl sonra ekranlara dönen ve reytingleri alt-üst eden İbo Show'un ikinci bölüm konukları da bomba gibi. Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat'ın konuk olacağı İbo Show, 21 Kasım Cumartesi günü Star TV'den yayınlanacak.