9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
18.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:40
9 yıl sonra ekranlara dönen ve reytingleri alt-üst eden İbo Show'un ikinci bölüm konukları da bomba gibi. Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat'ın konuk olacağı İbo Show, 21 Kasım Cumartesi günü Star TV'den yayınlanacak.
9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölümü, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları ise Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat olacak. 2. bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show'a Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in 'Mavi Mavi' düeti damga vurdu.
İLK BÖLÜM SOYYAL MEDYAYI ALT-ÜST ETMİŞTİ
Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.