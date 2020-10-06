9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yıllar önce yaşanan kaza günü Kutsi ve Deniz Seki'yi programında ağırlayan Tatlıses, 9 yıl sonra da aynı sanatçıları çağırarak "Nerede kalmıştık" dedi.

Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığında hazırlanan 'İbo Show', milyonları ekrana kilitleyecek çok özel bir bölümle geliyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürerek daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşacak. Tatlıses programında "O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabını da verecek.

İşte Tatlıses'in programından ilk görüntüler...