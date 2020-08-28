9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Sakarya'da, 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak öldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:32

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan G.A. ile Hami K.'nin olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OĞLUMU YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ"

Müge Anlı'nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SUNAY KÖSEOĞLU: Ne olur bunlara en ağır cezayı verin
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