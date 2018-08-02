9 Yaşındaki Çocuktan 2 Gündür Haber Alınamıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen Suriyeli ailenin 9 yaşındaki çocuğu Ahmet Salih'ten 2 gündür haber alınamıyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Salih ailesi 3 ay önce mevsimlik iş için Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Salih ailesinin 9 yaşındaki çocukları Ahmet Salih 2 gün önce kayboldu. Çocuklarını arayarak bulamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Nurdağı Jandarma, İslahiye Komando taburundan gelen askerler ve AFAD Yetkileri küçük çocuğun bulunması için tüm imkanlarını seferber etti.

(Ali Koyuncu/İHA)