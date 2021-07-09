9 Temmuz Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 9 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

9 TEMMUZ CUMA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 33°C

İSTANBUL °C, 29°C

KIRKLARELİ °C, 30°C

KOCAELİ °C, 28°C

İZMİR °C, 35°C

KÜTAHYA °C, 27°C

MANİSA °C, 36°C

MUĞLA °C, 35°C

ADANA °C, 34°C

ANTALYA °C, 38°C

HATAY °C, 32°C

ISPARTA °C, 32°C

ANKARA °C, 30°C

ESKİŞEHİR °C, 27°C

KONYA °C, 30°C

YOZGAT °C, 27°C

BOLU °C, 26°C

DÜZCE °C, 28°C

SİNOP °C, 28°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 33°C

BAYBURT °C, 30°C

SAMSUN °C, 30°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 29°C

KARS °C, 28°C

MALATYA °C, 35°C

VAN °C, 29°C

ADIYAMAN °C, 39°C

DİYARBAKIR °C, 40°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 40°C

9 TEMMUZ CUMA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

9 TEMMUZ CUMA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın Kızılcahamam ,Çamlıdere, Beypazarı,Güdül,Nallıhan,Çankırı'nın Bayramören,Çerkeş,Atkaracalar,Kurşunlu kesimleri ile Bolu,Düzce, Karabük,Zonguldak çevrelerinin çok bulutlu,yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

9 TEMMUZ CUMA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölgemizin Kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Güney kesimleri parçalı az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgemizin kuzey ve kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-65 km/sa) şeklinde esecek.

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