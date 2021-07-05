(9 mu 11 mi) Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 10 gün mü, 11 gün mü, 12 gün mü tatil olacak?
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(9 mu 11 mi) Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 10 gün mü, 11 gün mü, 12 gün mü tatil olacak?

(9 mu 11 mi) Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 10 gün mü, 11 gün mü, 12 gün mü tatil olacak?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü olacak? 10 gün mü olacak? 11 gün mü olacak? 12 gün mü olacak? merak etti. Peki, Kurban Bayramı tarihleri ne zamandır? Kurban Bayramı hangi günler olacak? Kurban Bayramı tarihleri açıklandı mı? Kurban Bayramı tatil günleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

Bugünkü Kabine Toplantısında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak açıklanacaktır. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konular ele alınacak. Peki, Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 10 gün mü, 11 gün mü, 12 gün mü tatil olacak?

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri aşağıdaki gibidir:

  • Kurban Bayramı Arefe Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
  • Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

  • Eğer 19 Temmuz tüm gün tatil kabul edilirse 9 gün Kurban Bayramı tatili olacaktır.
  • Eğer 16 Temmuz tüm gün tatil kabul edilirse 11 gün Kurban Bayramı tatili olacaktır.

Normalde Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. 2021 yılında Kurban Bayramı 1. günü 20 Temmuz Salıya denk geliyor. Haliyle Salı'dan Pazar'a kadar tatil olacak. Fakat burada asıl merak edilen konu 19 Temmuz'un tatil olup olmayacağıdır. 19 Temmuz normalde yarım gün tatil kabul ediliyor. Fakat bugünkü Kabine Toplantısında tatilin kaç gün süreceği netlik kazanacaktır. Eğer yarım gün olarak kabul edilirse Kurban Bayramı tatili 8 gün + yarım gün olacaktır. Fakat bugün komple tatil sayılırsa toplam tatil süresi 9 güne çıkacaktır.

Buna ek olarak 15 Temmuz Perşembe günü de resmi tatil olmasıyla birlikte 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı bu da merak konusu oldu. Yani Kurban Bayramı toplam tatil süresi 11 güne çıkabilir.

KABİNE TOPLANTISINDA KARAR VERİLECEK!

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

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(9 mu 11 mi) Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 10 gün mü, 11 gün mü, 12 gün mü tatil olacak? - Haberler
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