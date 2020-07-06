9 milyon yıllık kanyonlar için iskeleler çekilerek, kuruldu
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9 milyon yıllık kanyonlar için iskeleler çekilerek, kuruldu

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen yeni keşif olarak ortaya çıkartılarak Saklıkapı ve Karaleylek ismi verilen kanyonlarının turizme kazandırılması için yapımı tamamlanan iskeleler, tekne yardımı ile çekilerek kurulumu yapıldı.

06.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:52

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen yeni keşif olarak ortaya çıkartılarak Saklıkapı ve Karaleylek ismi verilen kanyonlarının turizme kazandırılması için yapımı tamamlanan iskeleler, tekne yardımı ile çekilerek kurulumu yapıldı.

Elazığ'da Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede yöre halkı tarafından bilinen iki kanyon keşfedildi.Kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan kara leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonları için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinin Höyük köyünde, diğeri de Saklıkapı kanyonunun girişinde olmak üzere 2 adet yüzer iskele yapıldı. Uzunluğu 40 metre genişliği 6 metre olan iskele tekne yardımı ile çekilerek Saklıkapı Kanyonunda kurulumu tamamlandı.

2 adet 40 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde çelik halatlı iskelenin tamamlandığını ifade eden ustalardan Kenan Filgüten, bölgeyi kendisinde gezdiğini gerçekten görülmesi gereken yerlerden olduğunu aktardı.

Yaklaşık 1,5 buçuk yıldır Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonlarının turizme kazandırılması için içerisinde yer aldıklarını belirten Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Başkanı Aygün Çam, "Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonları tarafında yüzen iskelelerimizin montajı tamamlandı. Artık vatandaşlarımız, turistlerimiz ve doğaseverler küçük tekneleri ile veya gezi botlarıyla kanyonları rahat bir şekilde yanaşıp gezebilirler. Bundan sonraki süreçte de yeniden bir tabela çalışması ve yeni yol güzergahları anlamında da birkaç hafta içerisinde iki kanyonumuzda ki tüm çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

(Hamdin Kılıç - Kamil Can Kılıç/İHA)

9 milyon yıllık kanyonlar için iskeleler çekilerek, kuruldu

Kaynak: İHA

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