9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
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9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı

9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 kez kan bağışı yapan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin'e Türk Kızılay tarafından plaket verildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 kez kan bağışı yapan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin'e Türk Kızılay tarafından plaket verildi.

30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Merkez Camii önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına 10 kez bağış yaparak sertifika almaya hak kazanan köy muhtarı Metin Şahin de katıldı. Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Bugün benim hayatımda önemli günlerden bir tanesi. Kan verdim, onun karşılığında bana plaket verdiler. İnanın şu an tüylerim diken diken. Çünkü çok büyük heyecan yaşıyorum. Her kan vermede bana mesaj geliyor. Bugün diyor üç kişinin daha hayatta kalmasına vesile oldunuz diyor. Bu olaydan dolayı da ben çok duyguluyum. Şimdi bu pandemi döneminde ben insanlarımızı bu duyarlılığa, kan vermeye, kan bağışlamaya davet ediyorum. Bir kan bağışı bir hayat kurtarır" dedi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, "Bizde Genç Kızılay Taşova Temsilciği arkadaşlarımız olarak yine Samsun'dan gelen bu kan aracına gençlerimiz olarak katkı sunmaya geldik. Bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın daha duyarlı olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Çünkü kan stoklarımız her geçen gün azalıyor. Kan stoklarımızın yerine yenisini yerleştirebilmemiz için vatandaşlarımızı duyarlı bir şekilde kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Metin Şahin abimize 10 ve üzeri kan veren vatandaşlarımıza Kızılay'ımızın vermiş olduğu plaketi de takdim ettik. Metin abime buradan göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi örnek bir davranışta bulunmuştur. Bu örnek davranışı halkımız görecektir ve takdir edecektir" dedi. - AMASYA

9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı
9 kez bağış yapan muhtar, yine kan bağışı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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