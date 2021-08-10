9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı.
Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen festival, 13-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Festival, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarıyla, genç sinemacıları desteklemeyi, sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı amaçlıyor.
Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde birincilere 5 bin lira ödül verilecek.
Başvurular, 8 Eylül'e kadar "www.kayserifilmfestivali.org" adresinden yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin