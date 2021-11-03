9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Anadolu Sinemacılar Derneği ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde düzenlenen 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Anadolu Sinemacılar Derneği ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde düzenlenen 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı.
Festival boyunca Erciyes Kültür Merkezi'nde Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında finale kalan ve gösterim seçkisine giren 36 film izleyiciyle buluşuyor.
Film gösterimlerinin yanı sıra 6 Kasım'da sona erecek festivalde usta isimlerle söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
Festival etkinlikleri kapsamında akademisyen ve yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin, Erciyes Kültür Merkezi'nde genç sinemaseverlerle bir araya geldi.
Aytekin, belgesel yapım atölyesinde öğrencilerle belgesel çekimi üzerine söyleşi yaptı.
Öte yandan merkezin farklı salonlarında film gösterimleri de gerçekleştirildi.