9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. (21), boş arazide ağaca asılı halde ölü bulundu.

ADIYAMAN'da, 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. (21), boş arazide ağaca asılı halde ölü bulundu.

Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali E., 21 Mayıs'ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Yakınları ulaşamayınca kayıp başvurusu yaptığı Ali E.'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, belde ve çevresinde arama çalışması başlattı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sürerken, dün gece beldeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda çobanlar ağaca asılı bir kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde asılı halde bulunan kişinin 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU
9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU
9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU
9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
9 GÜNDÜR KAYIPTI, AĞACA ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:08:06. #1.14#

title