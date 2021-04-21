9.Gün iftar menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının dokuzuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının dokuzuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

9.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Tarhana Çorbası

- Kabak Tabanlı Karışık Pizza

- Semizotu Salata

- Elmalı İrmikli Pasta

TARHANA ÇORBASI

Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı salça

-3 yemek kaşığı ev tarhanası

-6 su bardağı su

-1 yemek kaşığı nane,

-karabiber, tuz, kırmızı pul biber

Tarhana Çorbası yapılışı;

Öncelikle pişirme tenceresine nane, zeytin yağ, salça, tarhana ve baharatları alın.

-Biraz karıştırıp kavurun.

-Yavaş yavaş suyunu ilave ederek karıştırın.

-Tel çırpıcı ile karıştırın ve topaklanmayı engelleyin.

-Kaynayınca 5 dakika ocakta bekletip ocaktan alın.

KABAK TABANLI KARIŞIK PİZZA

Kabak Tabanlı Karışık Pizza için gerekli malzemeler

Taban için;

- 1 tane kabak

- 1 yumurta

- 2 tepeleme yemek kaşığı tam buğday unu

- 1 çay bardağı kaşar rendesi

- 1/2 diş¸ sarımsak (tozu da olur)

- tuz, karabiber

Kabak Tabanlı Karışık Pizza yapılışı;

- Öncelikle kabağı rendeleyip bir mutfak bezi yardımıyla iyice suyunu sıkın.

- Ardından bir kaba aktarıp diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

- Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye yayıp pizza şekli verin.

- 220 derecelik fırında 10 dakika pişirin. ( kontrollü pişiriyoruz)

- Pişen tabana istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz.

- Ben yarısına; ton balığı, mor soğan ve mısırlı yaptım. Diğer yarısını da mozzarella, kuru domates, kırmızı biber ve zeytinli yaptım.

SEMİZOTU SALATA

ELMALI İRMİKLİ PASTA

İçinde şeker yok, beyaz un yok, yumurta yok, süt yok . Çok az malzeme ile lezzetli bir pasta yapabilirsiniz. Üstelik yapımı da çok pratik. İftar sonrası hafif bir tatlı için tercih edebilirsiniz.

Elmalı İrmikli Pasta için gerekli malzemeler

- 1/2 su bardağı irmik

- 1/2 su bardağı dut kurusu (robottan geçirilmiş¸ hali ile)

- 1/2 su bardağı yulaf unu

- 1/2 paket kabartma tozu

- 2 tane büyük elma

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 50 gram tereyağı

Elmalı İrmikli Pasta yapılışı;

- Öncelikle elmaları kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine tarçın ekleyip bir kapta karıştırın.

- Diğer taraftan dut kurusunu un haline gelene kadar robottan geçirin. Bir kaba alıp kalan malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.

- Elma harcını üçe, irmikli kuru malzemeyi ise dört eşit parçaya ayırın.

- Fotoğrafta gözüktüğü gibi önce irmik harcı sonra elma harcını bocama yayıp harçlar bitene kadar işleme devam edin.

- Son olarak yumuşamış tereyağını üstüne ekleyin.

- Önceden ısıtılmış¸ 180 derecelik fırında 40-50 dakika pişirin. (pişirme, fırına göre değişiyor)

Afiyet olsun!