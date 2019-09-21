21.09.2019 19:46

9. Bodrum Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni'ne ünlü isimler akın etti

Bodrum'da sinema şöleni yaşanacak

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ile Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası ödül töreni bir çok ünlü yapımcı ve ünlü oyuncuların katılımıyla Bodrum İskele Meydan'ında gerçekleşti.

Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği gecede, ünlü yapımcı Gani Müjde söyleşileri ile tat kattı. Geceye ünlü yapımcı ve ünlü oyuncuların yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kos Belediye Başkanı Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), SİSAY Emek Ödülü alan isimler, "Naim", "Dijital Esaret", "Hareket Sekiz", "Baba Parası" ile "Kosova" filmlerinin oyuncuları, çok sayıda yönetmen, yapımcı ve basın mensubu katıldı.

Bu yıl SİSAY Başarı Ödül'ü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla'ya, SİSAY Onur Ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu'ya, SİSAY basın özel ödülü Ali Eyüboğlu'na, SİSAY emek ödülü Hakan Bilgin'e ve SİSAY genç yetenek ödülü ise Hayat Van Eck'a verildi.

Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'nda buluşturan Ege'nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan "Bodrum Türk Filmleri Haftası", bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Etkinlik boyunca vizyona girecek olan birçok film sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: İHA