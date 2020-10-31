9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
31.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:02
Bayraklı'da hasar gören binaya iş makineleri ile destek verilmesi dan görüntüler Binalarda oluşan hasar Ekiplerin çalışması Yakınlarını bekleyen aile İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bayraklı'da hasar gören binaya iş makineleri ile destek verilmesi
dan görüntüler
Binalarda oluşan hasar
Ekiplerin çalışması
Yakınlarını bekleyen aile
İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan