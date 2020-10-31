9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

31.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:02

Bayraklı'da hasar gören binaya iş makineleri ile destek verilmesi dan görüntüler Binalarda oluşan hasar Ekiplerin çalışması Yakınlarını bekleyen aile İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı'da hasar gören binaya iş makineleri ile destek verilmesi

dan görüntüler

Binalarda oluşan hasar

Ekiplerin çalışması

Yakınlarını bekleyen aile

İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3)
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3)
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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