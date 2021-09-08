9 bin yıllık tarih, açık hava müzesi oluyor

9 bin yıllık tarih, açık hava müzesi oluyor Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nde bu yıl 2 ayrı noktada başlayan kazılar ekim ayı sonuna kadar devam edecek Kazı Başkanı Prof. Dr.

9 bin yıllık tarih, açık hava müzesi oluyor

Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nde bu yıl 2 ayrı noktada başlayan kazılar ekim ayı sonuna kadar devam edecek

Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıktığı müjdesini verdi

MERSİN - Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğünde bu yıl 2 ayrı noktada başlayan kazılar ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıktığının müjdesini verdi.

M.Ö. 7 binli yıllarda Neolitik Çağ'da yerleşim yeri olan Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğünde, 2,5 aylık hummalı çalışma başladı. İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında başlayan kazılar, 30 Ekim'e kadar devam edecek. Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında da kazılar yapan ekip, neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaşacak ve o dönemlerdeki toplum yapısını anlamaya çalışacak. Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararı geçen hafta çıkarken, bu yıl buna yönelik de çalışmalar yapılacak.

"Belli yerlere konsantre olacağız"

Çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Caneva, çalışmalara 1 ay önce başladıklarını söyledi. Bu senenin 28'nci kazı sezonu olacağını kaydeden Caneva, "Belki de benim başkan olduğum son kazı olacak. O yüzden bu seneki hedeflerimiz değişti. Çok geniş bir alanda çalışmayacağız fakat belli alanlarda yoğunlaşacağız. Geçen senelerde iyi anlamadığımız yerlere daha çok bakacağız. Yani belli yerlere konsantre olacağız. Ekim ayının sonuna kadar kalacağız. Şimdilik 25 kişilik bir ekip var ama önümüzdeki günlerde ekip genişleyecek" dedi.

"Bizans dönemine ati bir depolama çukuru çıktı"

Eskiden kazıların sadece mimari ve eser aramak için yapıldığını kaydeden Caneva, "Biz değişik bir şekilde çalıştık. Biraz polis incelemesi gibi kazıları yürüttük. Yani küçük izlerden o dönemdeki toplumun nasıl organize edildiği ortaya çıkarmak istiyorduk. O dönemlerde ekonomi, sosyal yaşam nasıldı, onlara baktık. Bunu anlamak için de çok gösterişli eserler lazım değil. Daha çok küçük şeylere baktık. Buğdaylar, hayvan kemikleri ya da ekonomi hareketlerini gösteren izler bizim için daha önemli. Tabi eserlerde çok önemli. Burada da güzel eser çıkıyor. Bu senede de Bizans dönemine ait bir depolama çukuru çıktı. İçinde bir sürü testiler tüm olarak ortaya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"Açık hava müzesi olması kuruldan onaylandı"

Açık hava müzesiyle ilgili de müjde veren Caneva, "Çok iyi bir haber vermek istiyorum. Geçen hafta kuruldan son incelemeden çıktı, onaylandı. Artık şimdi burası açık hava müzesi olacak. En kısa ürede burası müzeye dönecek. Yani 1-2 sene içinde olabilir. Artık kazı bitiyor, Yumuktepe için başka bir zaman başlıyor. Daha güzel olacak. Çünkü açık hava müzesi halk, ziyaretçiler ve turistler için çok güzel bir yer açılacak" diye konuştu.

Yumuktepe'nin çok önemli bir yer olduğunun altını çizen Caneva, "Bir kere çok uzun bir süre yerleşim yeri olarak kullanılmış. Yani M.Ö. 7 binli yıllardan başlıyor, kesintisiz M.S. 14. yüzyılına kadar devam ediyor. Bu her yerde bulunmuyor. Bunun dışında ilk yerleşim neolitik. Yani ilk tarım yapan gruplar buraya geldiler ve yerleştiler. İlk baştan beri çok organize bir yerleşim yapıldı. Bu çok önemli bir şey. Ondan sonra yerleşim devam etti. Kalkolitik zamanda çok büyük bir sosyal değişiklik oldu. Merkezli bir toplum oldu. Ondan sonra sınıf toplum olarak başladı. Ondan yaşam değişik şekillerde devam etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü