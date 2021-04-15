9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor
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9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor

Isparta'da yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Çırak, her gün dükkanını dua ile açıyor.

Isparta'da yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Çırak, her gün dükkanını dua ile açıyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kaplanlı köyünde doğup büyüyen 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Çırak, ilkokulu bitirdikten sonra babasıyla birlikte hayvancılığa başladı. 13 yaşına geldiğinde babasının yönlendirmesiyle terzi çırağı olan Çırak, 55 yıldır terzilik mesleğinden ekmek parası kazanıyor. Son yıllarda kendisine çırak bulamayan Çırak, kendi çocukları ile torununu da terzilik mesleğine ikna edemedi.

"Babamın yönlendirmesiyle terzi çırağı oldum"

Hasan Hüseyin Çırak, ilkokulu bitirdikten sonra köyde babasıyla birlikte hayvancılığa başladığını belirterek, babasının bu süre içerisinde kendisini terzi çırağı yaptığını söyledi. Tanıdık bir terzinin yanında işe başladığına değinen Çırak, "Yusuf isminde kalfamız vardı. Usta 'Yusuf bağla bakalım çırağın elini' dedi. 3-4 sene çalıştım. Ondan sonra Isparta'ya geldim. Burada bir ustanın yanında işe başladım. Ustam İstanbul'a gitmişti oradan 30 tane pardösü getirdi. Onları sattık. Kendisi 'konfeksiyonculuğa başlayalım' dedi. Biz hem terzilik hem de konfeksiyonculuk yaptık. Üzüm Pazarı'nda bir mağazaya geçtik. Sonra mağazayı değiştirdik, 35 yıl orada çalıştım. Şimdi 20 yıldır burada çalışıyorum" dedi.

"Torunlarım pek ilgilenmedi"

Meslekte artık çırak yetişmediğini ifade eden Çırak, kendi çocukları ile torunlarını da terziliğe yönelme konusunda ikna edemediğini söyledi. Çırak, "Kızım internetten ürünler satıyor, oğlum 3 boyutlu çizimlerle uğraşıyor. Terzilik mesleğine kesinlikle özenmediler. Hatta torunlarıma söyledim onlar da pek ilgilenmediler. Çünkü bu meslek zor bir meslek. Ama öğrendikten sonra çok kolay" diye konuştu.

"Pandemiye rağmen boş durmuyoruz"

Çırak, pandemiye dolayısıyla işlerde durgunluk olmasına rağmen, boş durmadığını belirterek, "Bu mesleğe başladığımda burada mesleği yapan yoktur. Tadilat işine Isparta'da ilk ben girmiş olabilirim. Bu işin eksikliğini gördüm ve tadilat işine başladık. Yarım asrı aşkındır Isparta'daki müşterilerimize yardımcı oluyoruz. 3-5 kuruş da para kazanıyoruz. Allah bereket versin. Bu meslekten ekmek yedik diyebilirim" dedi.

Vatandaşların kıyafet konusunda bilinçli davrandığını kaydeden Çırak, her gelen müşteriye yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. 21 yıldır aynı dükkanda hizmet verdiğine değinen Çırak, ilçelerden ve hatta il dışından müşterileri olduğunu ifade etti. - ISPARTA

9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor
9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor
9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor
9,5 metrekarelik dükkanında 55 yıllık mesleğini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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