89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da yalnız yaşayan Müyesser Coşkun (89) evinde ölü bulundu.

BURDUR'da yalnız yaşayan Müyesser Coşkun (89) evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müyesser Coşkun'un evine saat 18.00 sıralarında gelen damadı yaşlı kadını salonda yerde yatar vaziyette gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi doktorun Çoşkun'un ölümünü şüpheli bulmayarak otopsi istemediği belirtildi. Müyesser Coşkun'un cenazesi Burdur Belediyesi morguna konuldu.

89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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