87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu
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87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu

Bolu'da vatandaşların çürümüş bir cansız beden bulması üzerine ekipler harekete geçti. Şahsın 87 yaşındaki kadının evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla aranan bir doğa fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı.

04.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:49

Bolu'da 87 yaşındaki kadının evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla aranan doğa fotoğrafçısı, yayla evinde ölü bulundu. Şahsın 1 ay önce ölmüş olabileceği tahmin edildi.

ÇÜRÜMÜŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Havullu köyü Doğançayırı mevkiinde hayvan otlatan bir kişi, kullanılmayan bir yayla evinde çürümüş bir ceset buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çürümüş halde bulunan cesedin yaklaşık 1 ay önce öldürülen bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesedin çürümüş halde olması nedeniyle şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine üzerindeki kıyafetlerde arama yapıldı. Cesedin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramalarda Menderes Atay ismine ait sürücü belgesi bulundu.

87 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZDEN ARANIYORMUŞ

Doğa fotoğrafçılığı ile uğraştığı öğrenilen Atay'ın Haziran ayında Gerede ilçesi Çoğullu köyünde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Samiye Güler'in evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla arandığı tespit edildi. Ceset, Bolu Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
KEMAL: Adamın suçu sabit değil sadece aranması varmış şahit varmı yokmu bunları bilmeden yorum yapmak doğru değil
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TÜTÜNDEN TEZEGE DÖNDÜM: Ne saçma olay la bu
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DÜRBÜNLÜ: Tövbe Estağfirullah.
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