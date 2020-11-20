86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı
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86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı

20.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:23

86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı Samsun'da köy evinde çıkan yangında evde bulunan 86 yaşındaki bir kişiyi alevlerin içerisine giren oğlu çıkardı.

86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı

SAMSUN - Samsun'da köy evinde çıkan yangında evde bulunan 86 yaşındaki bir kişiyi alevlerin içerisine giren oğlu çıkardı. Yangın esnasında baygınlık geçiren yaşlı adam, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Baş'ın evinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Mehmet Baş'ın oğlu alevler içerisine girerek babasını baygın şekilde yangından kurtardı. Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Baş, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Mehmet Baş'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda yangının sobadan çıktığı tespit edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İCÇ-SLH-Y)

86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı
86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı
86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı
86 yaşındaki babasını kurtarmak için alevlerin arasına girdi ama kurtaramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL CAN ÇAM

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