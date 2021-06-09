85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
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85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı

85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ürettiği 85 yivsiz tüfekle yakalanan Hacı Ali T., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ürettiği 85 yivsiz tüfekle yakalanan Hacı Ali T., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir- Huğlu yolunda yaptıkları rutin yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada koli içinde satışa hazır ruhsatsız ve faturasız, yivsiz üretilen 27 tüfek ele geçirildi. Tüfekleri, Konya kent merkez ve Antalya'ya götürüp satacağı öne sürülen Hacı Ali T., gözaltına alındı. Hacı Ali T.'ye ait imalathanede yapılan aramada da 58 yivsiz tüfek bulundu. Tüfeklere el konuldu.Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılan Hacı Ali T. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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