85 yıllık marka tarihe karıştı: 20th Century Fox artık yok
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85 yıllık marka tarihe karıştı: 20th Century Fox artık yok

Disney, eğlence dünyasının en bilinen markalarından biri olan '20th Century Fox'a son verme kararı aldı. 85 yıllık marka artık '20th Television' olarak anılacak ama ünlü giriş müziği ve projektörün yer aldığı grafik aynen korunacak.

85 yıllık marka tarihe karıştı: 20th Century Fox artık yok
12.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:54

ABD merkezli medya ve eğlence şirketi Walt Disney, logosu ve tema müziğiyle ikonik bir yere sahip olan 85 yıllık '20th Century Fox' markasını tarihe gömdü. Eğlence dünyasına damga vuran marka artık '20th Television' olarak anılacak.

Yeni marka bu sonbahardan itibaren yapımlarda görülecek, eski yapımlarda var olan logolarsa değişmeyecek. Öte yandan ünlü giriş müziği ve projektörün yer aldığı grafik aynen korunacak.

Bu adım, ocak ayında Fox isminin çıkarılarak '20th Century Studios' olarak yeniden markalaşmaya gidilmesinin ardından geldi.

Walt Disney, geçen yıl Rupert Murdoch'un Fox medya varlıklarının büyük bir kısmını satın almak için 71.3 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Öte yandan Disney başka markalarda da isim değişikliğine gitti. Buna göre ABC Stüdyoları ve ABC Signature Stüdyoları'nı ABC Signature olarak değiştirdi, Fox 21 Television Studios markası ise Touchstone Television oldu.

Disney televizyon stüdyolarının başkanı Craig Hunegs yaptığı açıklamada, "Yeni stüdyo isimlerimiz ve logolarımız, ABC Signature, 20th Television ve Touchstone Television için yeni bir başlangıca işaret ederken, zengin tarihlerini ve The Walt Disney Company'nin yaratıcı gücünü onurlandıracak" dedi.

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