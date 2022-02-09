85 yaşındaki teneke ustasının hayatı belgesel oluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 65 yıldır teneke ustalığı yapan 85 yaşındaki Mehmet Aydın'ın meslek hayatı belgesel oluyor.

Kentte 65 yıldır kapı eşiğinde tenekecilik yaparak geçimi sağlayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın'ın meslek hayatı "Kaybolan Hazineler" adlı proje kapsamında belgesel oluyor.

Söz konusu belgeselin yapımcılığını Ali Ekrem Demir, yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan, görüntü yönetmenliğini Cumhur Dölek ve müziklerini ise İranlı müzisyen Siamak Khajehzadeh yapacak.