84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde 1938 yılında eğitim vermeye başlayan, 2000 yılında yenisi yapılınca atıl kalan Esentepe İlkokulu, mahalle halkının da desteğiyle restore edilerek Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü. Yörüklerin 100 yıl önce kullandığı 250 eşya ve araç- gereçlerin sergilendiği müze, ilgi gördü.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 1665 nüfuslu Esenpınar Mahallesi'nde 1938 yılında yapılan taş okul binası, ilçedeki kurum ve kuruluşlar ve halkın destekleri ile restore edildi. Okul, 'Geçmişini bilen geleceğini şekillendiren nesiller' projesi kapsamında Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü. Yörüklerin 100 yıl önce kullandığı 250 eşya ve araç- gereçlerin sergilendiği müze, ilgi gördü. Esenpınar İlkokulu Müdürü Gazi Yılmaz, "Okulumuz 1938 yılında eğitim vermeye başladı ve 2000 yılına kadar da eğitim görülüyordu. Yeni okulun yapılmasının ardından eski okul atıl duruma düştü. Bizler de idareciler ve öğretmenler olarak bir araya geldik ve 'Geçmişini bilen geleceğini şekillendiren nesiller' projesi kapsamında ilçe belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve mahalle halkımızın destekleri ile 1938 yapımı okulumuzu tadilat yaptırdık. Daha sonra bu okulumuzu Yörük Müzesi haline getirmek istedik. Bu proje bizim için gerçekten çok önemli bir projeydi. Bölge halkımız, eski eşyasını Yörük Müzesi'ne bağışlamaya başladı. Özellikle mutfak, tarım, gündelik araç ve gereçlerden oluşan objeleri bir araya getirdik" dedi.

"Esenpınar Mahallesi, Erdemli'nin geçmişini yansıtan önemli bir mahalle. Ben bu mahallede doğdum ve okudum. Okulumuzun tadilat yapılarak müze haline getirilmesi çok hoşuma gitti. Mahalle halkımız geçmişine sahip çıkarak, eski eşyaları Yörük Müzesi'ne bağışlayarak bir nevi gelecek ile geçmişi buluşturmuşlar. Buradaki birçok eşyayı ben kullandım. Okul idarecilerimize böyle bir projeyi hayata geçirerek, Yörük Müzesi oluşturmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum, emeği geçenlere çok teşekkür ederim."