83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti

05.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:40

İtalya eski başkanı 83 yaşındaki Berlusconi, nişanlısı olarak tanımladığı Francesca Pascale ile 12 yıllık ilişkisini sonlandırarak eski model Marta Fascina ile olan yeni birlikteliğini açıkladı. Berlusconi'nin lideri olduğu Forza Italia partisinin yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ilişkinin bittiği ancak Berlusconi ile Pascale'nin "arkadaş kaldıklarını" ifade edildi.

Berlusconi'nin yeni sevgilisi Martha

'UMARIM BENDEN SONRAKİ KADIN, BENİM GİBİ ONUNLA İLGİLENİR"

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Pascale, Berluconi ile evlenmek istediğini dolayısıyla eski İtalyan liderin kendisinden daha genç bir kadınla tanışmasını şaşkınlıkla karşıladığın ileri sürdü.

Ancak Berlusconi'ye karşı intikam duygusu beslemeyen genç kadın, "Her şeye rağmen kalbimde ona karşı sevgi kalacak. Ona dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum ve umarım benden sonraki kadın benim onunla ilgilendiğim gibi ilgilenir" diye konuştu.

OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde Berlusconi kendinden 54 yaş küçük yeni sevgilisi Marta Fascina ile İsviçre'de bir otelden çıkarken görüntülenmişti.

Milan kulübünün eski sahibi Berlusconi, daha önce de İtalyan basınında "bunga bunga" olarak anılan fuhuş davasında, o dönem 17 yaşında olan "Ruby" takma adlı eskort ile para karşılığı seks yapmak ve görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Davanın ilk aşamasında 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezası alan Berlusconi daha sonra istinaf mahkemesi tarafından aklanmıştı.

SİYASETTEN 5 YIL MEN CEZASI ALMIŞTI

İtalya'nın en güçlü medya patronlarından olan Berlusconi, 2013 yılında da vergi kaçırdığı gerekçesiyle ceza almıştı. Sahibi olduğu Mediaset şirketinin, televizyon reklamı için belirlenen vergi ödemesini gerçekleştirmemesi üzerine suçlu bulunan Berlusconi, 4 yıl cezaya çarptırılmıştı.

Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçırma suçu nedeniyle siyasetten 5 yıl men edilmişti. Mayıs 2018'de siyasi yasağı kalkan Berlusconi Avrupa Parlamentosu milletvekili seçildi.

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