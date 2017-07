81 İlin Muhtarları Hatay'da Bir Araya Geldi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtarların özlük haklarının düzeltildiğini, buna karşılık hizmet alanlarının daraltıldığını söyledi.



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından Hatay'da düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Muhtarlık" panelinde 81 ilden muhtarlar bir araya geldi.



Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Toplantı Salonunda Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından düzenlenen 33. İstişare toplantısı'na Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz'in yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 81 ilden muhtarlar katıldı.



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, toplantıda yaptığı konuşmada siyasi partilerin yanı sıra muhtarların da demokrasinin önemli bir ayağı olduğunu belirterek, kanunlarda muhtarların sorumluluğunun çok ama yetkilerinin hiç olmadığını söyledi. Akdeniz, "Geçtiğimiz aylarda sosyal güvencemizde ve silah taşımamızda daha ileriye gitmesinde başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerimize kocaman bir alkış istiyorum. İyi yapılan şeylere teşekkür edeceğiz, kötü yapılan şeyleri eleştireceğiz. Ama eleştirirken de neler yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Yani köprüyü geçtikten sonra asla köprüyü devirmeyeceğiz. Siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa da muhtarlar da demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bugün baktığınızda muhtarlar sosyal yardımlaşmada, mütevelli heyetlerinde, insan hakları kurullarında, emlak takdir komisyonlarında hatta sivil toplum örgütlerinin seçimlerinde sandık başkanlığı yaptıklarını gördüm" dedi.



Akdeniz, Yerel yönetimlerin en düşük birimi olan muhtarlığın özlük hakları sorununun çözüldüğünü ama hizmet edebilirlik alanının her geçen gün daraldığını dile getirdi. Muhtarların öneminin her geçen gün artığını dile getiren Akdeniz, "Önemleri günden güne artan yerel yönetimler bir taraftan mevcut hizmetlerin daha etkin ve daha yaygın olarak yerine getirilirken diğer taraftan yeni kamusal hizmetler sunma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Yerel yönetimlerin en düşük birimi olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü ama hizmet edebilirlik alanı her geçen gün daraldığını biliyoruz. Kent yönetim sisteminin temelinde hizmetlerde etkinlik ve demokratik katılımın ve sorumluluk ilkesinin yürürlüğünün sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması önem arz etmektedir. Mevcut köy kanunu ve mahalle kanunu ile sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor. Kanunlarımızda sorumluluğumuz çok ama yetkimiz hiç yok" kelimelerini kullandı.



Konfedarasyon Başkanı Akdeniz, konuşmasının sonunda EXPO 2021 için Lütfü Savaş'a başarılar diledi.



Konuşmaların ardından toplantıya katılanlara plaket verildi. - HATAY