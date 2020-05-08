81 ilde dijital veli toplantısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un meslektaşlarına yaptığı çağrı üzerine öğretmenler, yurt genelinde dijital veli toplantıları düzenliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un meslektaşlarına yaptığı çağrı üzerine öğretmenler, yurt genelinde dijital veli toplantıları düzenliyor. Öğretmenler, toplantılarda velilere destek olacak önerilerde bulunurken, anne-babalar ise yaşadıklarına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital ortamda meslektaşlarıyla yaptığı buluşmalarda veli toplantılarının önemine vurgu yaparak, herkesin imkanlar ölçüsünde veli toplantısı yapmasını istemişti. Bunun üzerine yurt genelinde tüm öğretmenler, video konferans yöntemiyle veli toplantıları düzenlemeye başladı. Toplantılarda, 'Öğrencilerin sosyal-duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu süreçte ailelere düşen görevler, velilerin uzaktan eğitim sürecinde okullardan ve öğretmenlerden beklentileri, uzaktan eğitim sürecinde olası teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde ailelerin rolü, çocukların her türlü kaygısının en aza indirgenmesi için gerekli bilgilendirmeler, öğrencilerin EBA TV ve canlı derslere katılmalarının önemi ve bu derslere katılım durumlarının takibi, ders çalışma stratejileri ile sınava girecek öğrencilerin sınavla ilgili kaygıları' gibi başlıklar ele alınıyor.

Ayrıca öğretmenler bu süreçte sunulan materyaller, okulların açılma süreci ve olası telafi eğitimleri ve içerikleri hakkında velileri bilgilendiriyor.

Kaynak: DHA