Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi
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Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

Aksaray'da hava almak için balkona çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek beton zemine düştü. O sırada bakkala ekmek almaya giden karısı ise kocasını yerde kanlar içinde görünce fenalık geçirdi. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay yerine gelen adamın yakınları da sinir krizi geçirdi.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 5'inci katında oturan tansiyon ve şeker hastası Kaşif Öztürk (80), hava almak için çıktığı balkondan aşağı baktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yakında kısıtlama nedeniyle denetim yapan polise haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Öztürk'ü kanlar içinde bulan polis de, sağlık görevlilerini çağırdı. Bu sırada yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk ise eşini kanlar içinde kaldırımda yatarken bulunca baygınlık geçirdi. Kaşif Öztürk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Fenalaşan Sultan Öztürk'e de ambulansta müdahale edildi. Olayı duyup gelen yakınları da sinir krizi geçirdi. Kaşif Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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