Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

Aksaray'da hava almak için balkona çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek beton zemine düştü. O sırada bakkala ekmek almaya giden karısı ise kocasını yerde kanlar içinde görünce fenalık geçirdi. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay yerine gelen adamın yakınları da sinir krizi geçirdi.