SELÇUK, İZMİR (İHA) - 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı

Yatalak olan hastaları için ambulans istediler, verilmeyince sedyeyle taşıdılar

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisi sonrasında taburcu edilen 80 yaşındaki yatalak ve Alzheimer hastası kadın, iddiaya göre ambulans verilmeyince sokaklarda sedye ile evine taşındı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşında yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert, titreme geçirerek evde fenalaştı. Bunun üzerine ailesi hemen 112 ekiplerine haber verdi. Tolga Mert, teyzesini iki görevliyle beraber güçlükle sedye yardımıyla ambulansa bindirdi ve Selçuk Devlet Hastanesine götürdü. Aynı zamanda Alzheimer hastası olan Gülser Mert isimli kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aile, tekrar 80 yaşındaki hastanın eve götürülmesi için ambulans istedi ama talebi reddedildi.

Sedye ile sokaklarda taşındı

Aile, yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert'i taksiye de bindiremedi. Daha sonra 80 yaşındaki kadın hasta, yatırıldığı sedye ile Selçuk sokaklarında 15 dakika boyunca evine taşınmak zorunda kalındı.

Normalde eve götürülmesi için ambulans verilmeyeceğini bildiklerini ifade eden Tolga Mert, hastalarının yatalak olduğunu, yaşlı olduğunu ve bu nedenle ambulans istediklerini, soğukta sedyeyle sokaklarda taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti. Tolga Mert, duruma tepki gösterdi.