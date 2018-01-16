80 Öğrenciye Eşofman ve Ayakkabı

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde sportif branşlarda faaliyet gösterip devam eden 80 kız ve erkek sporcuya eşofman ve ayakkabı hediye edildi.

Sporcuları ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, amaçlarının sporcuların kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunup spor yapmalarını desteklemek ve teşvik etmek olduğunu söyledi. Batman'daki gençlerin sokaklardan kurtulup sportif aktivitelere yönlendirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Eren, kurumlarla koordineli çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Eren, "Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzdeki gençlerimizin spor yapmaları için zaman zaman desteklerimiz oluyor. Bugün de sportif eğitimlere katılım sağlayıp devam eden 80 kız ve erkek sporcumuza ayakkabı ve eşofman hediye ettik. Hepimizin ortak amacı çocuklarımızı sokak ortamlarından, madde ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutup spor ve eğitimle onları kazanmaktır. Gençlerimize bir nebzede olsa katkımız olmuşsa ne mutlu bizlere" dedi.

Malzeme dağıtım töreninde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Gençlik Spor Şube Müdürü Burak Eren ve çeşitli spor branşlarında eğitim veren antrenörler katıldı. - BATMAN